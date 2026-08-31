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Girne açıklarında yaşanan facianın ardından bölgede kayıp 20 kişiyi arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazelerinin yarın düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında olan bulunan Mersinli Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi. Havalimanında Mersin Valisi Atilla Toros ve yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, işlemlerin ardından morga gönderildi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi ise kaybolmuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in cenazeleri, uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

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