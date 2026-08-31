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Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Reyhan Verim ile Hüseyin Özdemir'in cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanına getirildi. Havalimanındaki işlemlerin ardından Verim'in cenazesi, Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Akbelen Mezarlığı morguna konuldu.

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