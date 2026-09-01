Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanında, sahiplendirilmeyi bekleyen köpeklerin bakımına destek olmak amacıyla pet kuaförler ve hayvanseverler bir araya geldi. Etkinlik kapsamında çok sayıda hayvanın tıraş, banyo, tırnak ve genel bakımları gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı, anlamlı bir gönüllü iş birliğine ev sahipliği yaptı. Kentte faaliyet gösteren 10 pet kuaför ile hayvanseverlerin katıldığı etkinlikte, Sahiplendirme Merkezinde bulunan köpeklerin daha sağlıklı ve bakımlı bir görünüme kavuşması için çalışma yapıldı.

Bakımevinde bazı köpekler Sahiplendirme Merkezinde, bazıları ise ana binada bulunan pet kuaför odasında tıraş edildi. Can dostların banyo ve tırnak bakımları da yapılarak genel bakımları tamamlandı. Çalışmayla hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra, temiz ve bakımlı görünümlerinin sahiplendirilme süreçlerine olumlu katkı sağlaması hedeflendi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, Kaşlı Bakımevinde tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra randevulu pet kuaför hizmeti de verildiğini belirtti. Gönüllülerden tıraş, ayak ve tırnak bakımı konusunda destek aldıklarını ifade eden Bebek, hayvanseverlerle her zaman iş birliği içerisinde olduklarını ve Kaşlı Bakımevinin vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Etkinliğe katılan pet kuaförler de bakımlı ve sağlıklı bir görünümün hayvanların sahiplenilme şansını artırabileceğini belirterek, temel hedeflerinin can dostların sıcak yuvalara kavuşması olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanını yalnızca hayvanların tedavi ve bakımlarının yapıldığı bir merkez olarak değil, aynı zamanda gönüllü hayvanseverlerin katkı sunabileceği ortak bir yaşam alanı olarak değerlendirmeye devam ediyor.