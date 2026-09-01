Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederek, 'Ülkemize, memleketimize, milletimize, hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız' dedi.

Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene AK Parti Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal, Jandarma Komutan Vekili Albay Oktay Öztürk ile adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

Adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için hep birlikte çalışacaklarını ifade eden Emre, 'Öncelikle sağlığımız yerinde olacak, daha sonra da ülkemize, memleketimize, milletimize, hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız. Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Hep birlikte vatandaşımızın, ülkemizin bu beklentisini karşılayacağız' diye konuştu.

Kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Emre, 'Toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız' ifadelerini kullandı.