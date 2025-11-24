Belçika'da, federal hükümetin emeklilik ve ekonomi reformları başta olmak üzere çeşitli uygulamalarını protesto etmek amacıyla ulaşım, eğitim, sağlık, temizlik ve özel sektörde 3 gün sürecek grevlere başlandı.

Belçika'da Bart De Wever'in hükümetinin emeklilik ve ekonomi reformları, milyonlarca çalışanı etkilemeye başladı. Hükümetin, emeklilik yaşı artışı, tercihli emeklilik haklarının kaldırılması, işsizlik yardımlarına sınırlama, kamu harcamalarında kesintiler gibi uygulamaları tepki görürken, çalışanları greve gitmeye zorladı. Ülke genelinde ulaşım, eğitim, sağlık, temizlik ve özel sektörü çalışanlarının, hükümetin uygulamalarına tepki olarak düzenlediği 3 gün sürecek grev, başladı. Söz konusu reformların mevcut şartları ve emeklilik haklarını ciddi şekilde zayıflatacağını savunan yüz binlerce çalışan, üç gün sürecek grevleri sendikaların koordinasyonunda gerçekleştiriyor.

Greve ilk olarak ulaşım sektörü çalışanları gitti

Dün yerel saatle 22.00 itibariyle başlayan grevin ilk gününde, ülke genelinde toplu taşıma ve demiryolu çalışanları iş bıraktı. Başta başkent Brüksel olmak üzere Valonya ve Flaman bölgelerinde toplu taşıma ve tren seferleri durdu. Brüksel Şehirlerarası Ulaşım Şirketi (STIB), Valonya Bölgesi Toplu Taşıma Kurumu (TEC) ve Flaman Bölgesi Toplu Taşıma Kurumu (De Lijn) çalışanları katılım beyanı şartı olmaksızın tüm çalışanların greve katılabileceklerini duyurdu.

Kamu personelleri yarın iş bırakacak

Grevin ikinci günü yani yarın, ulaşım grevi devam ederken, kamu personelleri greve dahil olacak. Bu kapsamda okullar, hastaneler, yargı çalışanları, cezaevleri, belediyeler ve bağlı hizmet kurumları, posta hizmetleri etkilenecek. Ülkede çöp toplama hizmetleri de greve bağlı olarak minimum seviyeye çekilecek.

En yoğun etkiler Çarşamba görülecek

Çarşamba günü ise grev, ülke genelinde hemen hemen tüm sektörleri kapsayacak. Başkent Brüksel ve Brüksel Güney Charleroi Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildiği için yapılmayacak. Özel sektör çalışanları da üçüncü günde greve dahil olacak. Grevlere polisler de katılacak.

Polislerin de greve gitmesi ülkede alışılmayan bir durum olsa da mesleki şartların yeterli olmaması ve emeklilik şartlarının kötüleşmesi nedeniyle güvenlik güçlerinin bu hakkını kullanacağı ifade ediliyor.

'Vergi ve kesintiler, halktan değil, büyük sermaye sahiplerinden alınmalı'

Belçika'da sendikalar, hükümetin ekonomi politikalarından son derece rahatsız olduklarını bildiriyorlar. Ülkede 'sosyal adalet ve dayanışma' sloganıyla yapılan grevlerle çalışanlar, hükümetten vergilerin ve kesintilerin halktan değil, büyük sermaye sahiplerinden alınmasını ve politikaların bu esas üzerine kurulmasını istiyorlar. Önümüzdeki yıllarda kamu çalışanlarının kadro hakkının kaldırılması, bazı mesleklerde özel gerekçelerle erken emeklilik hakkının artık kullanılamayacak olması gibi yenilikler de protesto ediliyor.