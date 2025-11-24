Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Şehriban Günata Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitim camiasının en anlamlı günlerinden birinde öğretmenlerle buluşan Başkan Geçit, fedakârlıkla görev yapan tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi, 'Öğretmenler Günü' kapsamında düzenlediği ziyaretlerle hem öğretmenlerin moral ve motivasyonunu artırdı hem de eğitim camiasına verdiği değeri bir kez daha gösterdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit Başkan Geçit, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ziyaretler kapsamında; Şehriban Günata Anadolu Lisesini ziyaret ederek okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenlere günün anısına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu özel tasarım kupa bardaklarını hediye eden Başkan Geçit, öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendiren en değerli rehberler olduğuna dikkat çekip, eğitim emekçilerinin gösterdiği özverinin her türlü takdiri hak ettiğini belirtti.

Ziyaret sırasında öğretmenlerle sohbet eden Başkan Geçit, eğitimcilerin ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek eğitim ortamlarının daha kaliteli hale gelmesi için belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını dile getirirken, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere belediyenin sosyal tesislerinde 24 ile 26 Kasım tarihleri arasında yüzde 10 indirim yaptıklarını hatırlattı.

Konuşmasında öğretmenliğin bilgi, sabır, fedakârlık ve gönül işi olduğuna vurgu yapan Başkan Geçit, 'Çocuklarımızın yarınlara güvenle hazırlanmasında en büyük pay öğretmenlerimizindir. Onların emekleri, sabırları ve özverileri bizim için çok kıymetlidir. İlçemizin farklı okullarında görev yapan tüm öğretmenlerimizi ziyaret ederek, hem bu özel günü kutlamak hem de onların emeklerine duyduğumuz saygıyı bir kez daha ifade etmek istedik. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitimi her zaman öncelik kabul ediyor, okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek ve eğitim ortamlarını daha güçlü hale getirmek adına gayretle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir toplumun temeli, güçlü bir eğitim sisteminden geçer. Güçlü eğitim ise ancak sizlerin özverili çalışmalarıyla mümkündür. Bu anlamlı günde, ilçemizin tüm öğretmenlerine yürekten teşekkür ediyor; emeklerinizin, gayretlerinizin ve sevginizin hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını bilmenizi istiyorum. Bugün vesilesiyle hazırladığımız küçük hediyeler, aslında büyük emeğinizin yanında yalnızca birer hatıradır. Asıl kıymetli olan, gönüllerimizdeki minnet ve saygıdır' diye konuştu.

Başkan Geçit, konuşmasının sonunda bir çocuğun kalbine dokunmanın, hayallerine yön vermenin ve yarınlara umutla bakmasını sağlamanın her öğretmenin omuzlarında taşıdığı kutsal bir sorumluluk olduğuna değinirken, öğretmenlerin bu sorumluluğu en samimi şekilde yerine getirdiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Öğretmenler ise Başkan Geçit'e bu anlamlı jestten dolayı teşekkür ederek, eğitime sunduğu katkıdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı bölgelerinde bulunan okulları tek tek ziyaret ederek öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaretlerde öğretmenlere, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu özel tasarım kupa bardakları hediye edildi. Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan hediyeler, öğretmenler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.