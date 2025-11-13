Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla çöp konteyneri sayısını artırmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle belediye envanterine eklenen 275 yeni konteyner Mersin’e ulaştı. Daha önce de aynı yöntemle 275 konteynerin teslim alındığı belirtilirken, belediye ayrıca öz kaynaklarıyla 260 konteyner daha satın almayı planlıyor.

Kent merkezinde yer alması nedeniyle gündüz nüfusu 700 bini aşan Akdeniz’de, vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir çevre sunmak amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirten Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şu bilgileri verdi: "Belediyemiz, kendi öz kaynaklarını da kullanarak envanterindeki çöp konteyneri sayısını daha da artıracak. Bu kapsamda yapılan planlama doğrultusunda 260 adet yeni konteynerin alımı için gerekli yazışmalar ve görüşmeler tamamlanmak üzere. Diğer yandan, mevcut konteynerlerden zarar görenler de makine ikmal sahamızdaki atölyelerde onarılarak yeniden kullanıma kazandırılıyor."

Yeni konteynerlerin, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her mahallede cadde, sokak, meydan ve uygun noktalara yerleştirilmeye başlandığı kaydedildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belirlenen eksiklikler doğrultusunda hazırlanan planlama kapsamında dağıtım çalışmalarını sürdürüyor.