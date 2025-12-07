Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinden yararlanan kadınların sosyalleşmesi ve farklı alanlarda bilgi edinmesi için 2 gün süren kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın ve Çocuk Atölyelerinde, çocukların sosyal gelişimlerini destekleyici aktivitelerin yanı sıra, anneler için de hem bilgilendirici hem de sosyalleşmelerini sağlayan etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde, 'Ev Kadınları Ufuk Geliştirme Projesi' (EVKA) adı altında 2 gün süren kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitime; atölyeye devam eden kadınların yanı sıra, programdan haberdar olan çok sayıda kişi katıldı.

Alanında uzman isimler kadınlarla buluştu

Programın ilk gününde Dr. Burcu Şanlı, cinsiyete yönelik şiddetle mücadele ve erken yaşta evlilik hakkında, Gıda Yüksek Mühendisi Derya Delil, gıda israfını önleme konusunda, Uzm. Klinik Psikolog Solin Arap, çocuklarda sağlıklı ilişki kurma üzerine, Opr. Dr. Aslı Bilekdemir ise rahim ağzı kanseri ve HPV'nin önemi hakkında bilgilendirici sunumlar yaptı.

2. günde ise Doç. Dr. Burcu Albay, evlerde bulunan kanserojen maddelerin vücuda etkileri, Prof. Dr. Aziz Karadedekalp, hastalıklarının önlenmesi, Bilişim Uzmanı Serkan Karakaya, e-ticaret ve pazarlama süreçleri, Çevre Mühendisi Arzu Arasakun, atıkların geri dönüşümünün önemi, Sosyolog Jülide Güzel ise otizm farkındalığı üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Sağlıktan sosyal hayata, çocuk gelişiminden çevre bilincine kadar birçok konuda uzmanları dinleyen kadınlar, programları memnuniyetle karşıladı. Etkinlikte ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara hijyen kiti hediye edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun da katılım sağladığı programda, konuşmacılara katılım sertifikaları takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi, kadınların evden çıkarak birçok konuda gelişmesi ve güçlenmesi için programlar ve iş birliklerine devam edecek.

'Kadınlarımızın sosyalleşmesini ve bilgilenmelerini sağladık'

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Sonay Berber, çocuklar için olduğu kadar annelere yönelik de birçok program düzenlendiğini anlatarak, 'Paydaşlarımızla işbirliği yaparak çeşitli eğitimler, atölyeler düzenliyoruz. Atölyede; alanında uzman kişiler gelerek kadınlarımızın hem evden dışarı çıkmasını hem atölyede sosyalleşmesini hem de yeni bilgiler öğrenmesini sağladı. Çocuklarımız dışarıda öğretmenlerimiz aracılığıyla etkinlikler yaparken, kadınlarda içeride sosyalleşme ve gelişme fırsatı bulabildi' dedi.

Programa katılan kadınlar, eğitimlerin kendilerini birçok konuda bilinçlendirdiğini belirterek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.