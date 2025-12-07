Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde verilen 'Giyim Üretim Teknolojileri Kursu', temel dikişten profesyonel dikim tekniklerine kadar uzanan kapsamlı içeriğiyle büyük ilgi görüyor. Katılımcılar hem tekstil sektöründe iş bulabilecek nitelikler kazanıyor hem de belediyenin Kıyafet Evi için çocuklara kıyafet üreterek sosyal dayanışmaya katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen kurslarda, haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında 5 grup halinde eğitim veriliyor. Temel seviyeden ileri aşamalara kadar ilerleyen programda kursiyerler; dikiş makinesi kullanımından kumaş dikimine, kalıp hazırlamadan model uygulamaya kadar bir kıyafetin üretim sürecinin tüm aşamalarını öğreniyor. Eğitimlerde ayrıca overlok, reçme, kesim ve profesyonel dikim teknikleri de öğretiliyor.

Kursları tamamlayan katılımcılar, tekstil atölyelerinde iş bulma şansı elde ederken; evde üretim yaparak ya da sosyal medya üzerinden satış yaparak kendi girişimlerini başlatabiliyor.

Kursiyerler hem öğreniyor hem de Kıyafet Evine destek oluyor

MERCEK'in giyim atölyeleri, aynı zamanda sosyal dayanışmaya da katkı sunuyor. Kursiyerler, belediye tarafından sağlanan kumaşlarla 5-13 yaş arası çocuklar için kıyafetler dikerek Kıyafet Evine destek oluyor.

MERCEK Koordinatörü Gül Kadem Maya, Giyim Üretim Teknolojileri alanında toplam 12 kursun aktif olduğunu belirterek, Yenişehir, Halkkent, Hal ve Karacailyas şubelerinde giyim üretim kurslarının sürdüğünü söyledi. Maya, 'Eğitimlerimiz temelden ileri seviyeye kadar gruplarla devam ediyor. Kursiyerlerimizin seviyelerini belirleyerek uygun gruplara yerleştiriyoruz' dedi.

Maya, kursların istihdama olumlu katkı sunduğunu vurgulayarak, 'Overloktan reçme makinesine, kalıp çıkarmadan kesime kadar birçok alanda eğitim veriyoruz. Sıfırdan başlayıp tekstil sektöründe iş bulan kursiyerlerimiz var. Kendi evinde üretim yapan ya da sosyal medya üzerinden satış yaparak marka oluşturan kursiyerlerimiz de mevcut' diye konuştu.

'2,5 ayın sonunda kursiyerler kendi kıyafetlerini dikebiliyor'

Yenişehir MERCEK'te Giyim Üretim Usta Öğreticisi Pınar Fidanoğlu, eğitim sürecine ilişkin, 'Önce makine kullanımıyla başlıyoruz. El hakimiyeti geliştikten sonra kumaş dikimine, ardından kalıp hazırlamaya geçiyoruz. Kursiyerler, kendi bedenlerine göre kalıp çıkarıp tasarladıkları modeli uyguluyor. Yaklaşık 2,5 ay sonunda kendilerine kıyafet dikebilecek seviyeye geliyorlar' dedi.

'Kurs sayesinde sosyalleşiyor, üretime katılıyoruz'

Kursiyerlerden Özlem Sağlam, MERCEK'te birden fazla eğitim aldığını belirterek, 'Hem öğreniyoruz hem de keyifli zaman geçiriyoruz. Sosyalleşmek için de çok güzel bir ortam' ifadelerini kullandı.

Dikişe ilgisi olduğunu söyleyen Yasemin Rahat, 'Kısa sürede çok şey öğrendim. Kendime, eşime ve çocuğuma kıyafet dikebiliyorum' diye konuştu.