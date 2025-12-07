Geçtiğimiz yıl zirai don afeti sonrasında devletin 50 milyar lira bütçe ayırarak zarar gören çiftçilere ödemeler yapıldığını belirten MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal,' 2B arazileri ile ilgili Türkiye genelinde bir kamuoyu oluşturduk. Çevre bakanımızın açıklamaları sonrası 5 milyon insanımızın problemini çözeceğiz 'dedi.

MHP Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ve 'Derdin Derdimizdir' isimli çalışmalar yapan parti yönetimi, Erdemli ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, MHP MYK Üyesi Hüsnü Doğan, Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan ve yönetiminin yer aldığı istişare toplantısında 'Terörsüz Türkiye' başta olmak üzere Mersin'e ve Erdemli'ye yapılan yatırımlar, 2B arazileri, ilçede yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verildi.

Göreve geldiği günden bu yana basın mensupları ile koordineli bir çalışma yürüttüğünü anlatan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Merkez mahallesindeki kaldırımları düzelttiklerini 2026 yılında ise ilçe ve büyükşehir caddesi fark etmeksizin tüm kaldırımları yenileyeceklerini söyledi.

Limonata fabrikası ve bilim merkezi yapılacak

Erdemli markalı limonata fabrikasını bir dahaki seçim döneminden önce hayata geçireceklerine dikkat çeken Başkan Kara,' Fizibilite çalışmaları tamamlandı, yerimiz hazır ve uygun zamanda temel atacağız. Vekilimizle birlikte Teknoloji bakanımızla görüşme sonrası Erdemlimize Bilim Merkezi yapılacak ve şuanda yeri hazır. Öğrencilerimize ikinci bir Ödev Evini 2026 yılında kazandıracağız. Merkez ve Alata mahallemizi birbirine bağlayan yeni bir köprümüzün kazısına başladık. Erdemlimize hayırlı uğurlu olsun. 600 yatak kapasiteli hastanemizi uygun arazi bulunduğunda Erdemlimize kazandırmış olacağız' diye konuştu.

Sorgun Barajı'nın irsaliye boru hatlarının döşenmesi için girişimlerin sonuç verdiğini de aktaran Kara,' Kısa zamanda irsaliye boru hatları döşenecek. Şu zamana kadar tarımla uğraşan çiftçilerimize 32 kilometrelik sulama borusu verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Kapalı spor salonunun ve şehir stadının kaldırılması, başka bir yere taşınması ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. En kısa sürede gençlik merkezini üniversitenin arka kısmına yapacağız' şeklinde konuştu.

Milletvekili Uysal 'Başkanımız o kadar iyi bir belediyecilik yapıyor ki gurur duyuyoruz'

Basının toplumu bilgilendirmede çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, '

2B arazileri ile ilgili Türkiye genelinde bir kamuoyu oluşturduk ve Çevre bakanımızın açıklamaları sonrası 5 milyon insanımızın problemini çözeceğiz. Geçen yıl don afeti sonrası yaptığımız çalışmalar sonucunda devletimiz 50 milyar bütçe ayırdı ve zarar gören çiftçilerimize ödemeler yapıldı. Yeni bütçe dönemi için belediye başkanımızla birlikte projelerimiz için bakanlıklarımıza gideceğiz. Belediye başkanımız o kadar iyi bir belediyecilik yapıyor ki gurur duyuyoruz, kalpten seviyoruz. Geziler yapıyoruz Erdemli 'de vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Geçen sanayiye gittik, sanayinin en büyük problemi orada çalışanların sabah kahvaltısı ve öğle yemeği. 30 TL'ye çorba 80 TL'ye yemek veriyor. 3 bin, 5 bin insan faydalanıyor. Başkanımızın Teknoyörük projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüştük, bilim merkezi sözünü aldık. Bunun yanında Erdemli 'deki 60 okula teknoloji kütüphanesi sözü aldık. bunlar çok önemli. 2024 yılında Mersin'e 37 milyar lira bütçeden pay ayrılmıştı. Hep beraber çalıştık 2025 yılında 155 milyar pay ayırttık. Bunun 110 milyar lirasının ödemesini yaptırdık' ifadelerini kullandı.

MHP MYK üyesi Doğan:' Vatandaşlarımızın sürece verdiği destek bizleri mutlu ediyor'

MHP MYK üyesi Hüsnü Doğan ise ' Terörsüz Türkiye kapsamında genel merkezimizin verdiği görev neticesinde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Terörsüz Türkiye için sürecin nasıl işlediğini ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın sürece verdiği destek bizleri mutlu ediyor. Biz bu terörü bitireceğiz inşallah' diye konuştu.

Terörsüz Türkiye konusunda sahada ziyaretler yaptıklarını anlatan MHP Erdemli İlçe Başkanı Erol Erdoğan'da , ' Erdemlimizin aynası olan doğru haberle kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren bir basınımız var. Terörsüz Türkiye sürecinde de bizi hiç yalnız bırakmadılar, her zaman bizimle beraberler. Her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız' diyerek sözlerini tamamladı.