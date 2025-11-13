Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar’da 5 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunu genişleterek 6 kilometrelik güzergahta ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde 5 mahalleyi birbirine bağlayan ve aynı zamanda Gülnar’ı, Silifke ile Aydıncık’a ulaştıran Gülnar Merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolunda yapılan genişletme ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgede, hem üreticilerin hem de yayla ve deniz turizmi amacıyla yolu kullanan vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak çalışma kapsamında, Beydili-Sipahili mevkiinde yolun genişliği 4 metreden 12 metreye çıkarıldı.

Çalışmalar kapsamında yol altyapısı da güçlendirildi, virajlı ve dar kısımlarda düzenleme yapılarak güvenli geçiş sağlandı. Birinci ve ikinci etap asfaltlama çalışmalarıyla birlikte, toplam 6 kilometrelik güzergahta asfalt döküm işlemleri tamamlandı. 5 mahalleyi kapsayan grup yolundaki çalışma ile hem tarımsal taşımacılıkta, hem de bölge halkının günlük ulaşımında konfor ve güvenlik artışı sağlandı.

"Toplam 6 kilometrelik güzergahta 12 metrelik yol genişliğine ulaştık"

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, 5 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunun üreticiler ve vatandaşlar için büyük önem taşıdığını anlatarak, "Daha önce Emirhacı Mahallesine kadar genişletmesi tamamlanan Gülnar Merkez-Tırnak- Emirhacı-Beydili-Sipahili grup yolumuzun Beydili mevkiinde yol genişletme ve altyapı çalışmamızın ardından, Çobanlar mevkiinde birinci etap asfalt döküm işlemlerimizi tamamlamıştık. 2. etap asfaltlama çalışmaları kapsamında; Beydili-Sipahili mevkiinde, 4 metre olan grup yolunun genişliğini de 12 metreye çıkardık" dedi.

Susuz mevkiindeki virajlı yoldan büyük tonajlı araçların geçtiğini ve dönüş aldıklarında sorun yaşadıklarını belirten Dinç, burada yapılan çalışmayla da bu sorunu bertaraf ettiklerini sözlerine ekleyerek, "Gülnar ilçemizi, Aydıncık ve Silifke’ye bağlayan bu grup yolumuzda birinci ve ikinci etap asfaltlama çalışmaları kapsamında toplam 6 kilometrelik güzergahta 12 metrelik yol genişliğine ulaşarak, asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.