Mersin’de düzenlenen ‘Pazartesi Buluşmaları’, kadınların düşüncelerinin kent yönetimine yön vermesini sağlayarak toplumsal eşitliği ve kadın dayanışmasını güçlendiriyor.

Kadın dernekleri, topluluklar, akademisyenler ve bireysel katılımcıları ‘Pazartesi Buluşmaları’ ile bir araya getirerek kadın dayanışmasını güçlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kent yönetimine kadın bakış açısını yansıtmaya devam ediyor. Kadınların yönetim mekanizmalarında yer aldığı, fikir ve projelerini sunduğu bu buluşmalar aracılığı ile katılımcı ve kapsayıcı yönetim anlayışı güçleniyor.

Karar alma mekanizmalarında yer alan kadınlar, kentin dönüşümünde ve sosyal politikaların güçlenmesinde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin odağa alınmasında önemli rol oynuyor. Katılımcıların sunduğu kadın bakış açısı ile alınan kararlar, kentin her anlamda pozitif dönüşümüne katkı sağlıyor. Çeşitli kadın dernekleri ve topluluklarının fikirlerine önem veren Büyükşehir Belediyesi, alınan kararları uygulamaya koyarak, toplumsal dönüşümün yerelden başlamasına imkan sağlıyor. Kadınların bilgiye, dayanışmaya ve yönetim mekanizmalarına erişimini sağlayan buluşmalar, bu sayede farklı bakış açılarına sahip sivil toplum kuruluşlarını ve kadın hakları aktivistlerini de ortak zeminde buluşturuyor.

"Bakış açımız; kadınların özgürlüğü ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi"

Kadın bakış açısının bu buluşmalar aracılığı ile tüm çalışmalara yansıdığını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu; kadınların kurduğu dayanışmanın, yerel yönetime güç kattığını vurguladı. Kadınların birlikteliği ile yürütülen çalışmalara büyük önem verdiklerini dile getiren Dokucu, "Biz projelerimizi, Mersin’e bakış açımızı, kadınların özgürlüğü ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine dair bakış açımız ile birleştirip hep birlikte çalışıyoruz. Kararları da birlikte alıyoruz. Mersinli kadınların ne ifade ettiği, neler arzu ettiği bizim için çok önemli" dedi.

Mersin’in her köşesinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kadınların sözünün yerel yönetimde yerini bulduğunu vurgulayan Dokucu, "Birlikte olabildiğimiz ve takım çalışması yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Rengarenk bir grubumuz var. Herkes dünyaya farklı açıdan bakıyor ve bu da bizim güzelliğimizi oluşturuyor. Farklı bakış açıları ve yaklaşımlar uyum içerisinde çalışıyor. Hep birlikte çok güzeliz" sözlerini kaydetti.

Eşit vatandaşlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yaklaşımları güçlendirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Dokucu; kadınların aldığı kararların, Mersin Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları ile hayat bulduğunun altını çizdi.