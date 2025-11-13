Mersin’in Akdeniz ilçesinde, tekstil atıklarını gelişigüzel bir şekilde yol kenarına döken şahıslar, duyarlı vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı. Akdeniz Belediyesi ekipleri, görüntüler üzerine harekete geçerek şahısların tespiti için yasal işlem başlattı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Hal Mahallesi’nde bulunan çöp konteynerinin yanına kamyonetle yanaşan kişilerin, çuvallar dolusu tekstil atığını sokağa attıkları anlar bir vatandaş tarafından kayda alınmış ve görüntüler belediye yetkililerine iletilmişti. Görüntüler üzerine belediye yetkilileri, çevreyi kirleten şahısların tespiti için yasal süreç başlatmıştı.

Yine aynı yer, yine tekstil atığı

Aynı bölgede bu kez panelvan tipi bir araçla gelen şahısların, çuvallar dolusu tekstil atığı ve eski kıyafetleri yol kenarına dökme anları da yine bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede belediye ekiplerine ulaştırıldı.

Yasal işlem başlatılacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, çevre kirliliğine neden olan şahıslar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti. Arı, "Duyarlı bir vatandaşımız, çuvallar dolusu tekstil atığını yerlere döken kişileri cep telefonu ile kaydetmiş. Görüntülerin bize ulaşmasının ardından aracın plakasından yola çıkarak emniyet müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçtik. Araç sahibinin tespitiyle birlikte, hem çevre hem insan sağlığını tehdit eden bu davranış nedeniyle belediye olarak yasal işlem başlatacak ve zabıta müdürlüğümüzce idari para cezası uygulayacağız. Görüntüleri paylaşan vatandaşlarımıza da çevreye olan duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.