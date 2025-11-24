Kırıkkale'de gün batımında güneşin turuncu ışınları bulutların arasından dağlara doğru yayılırken gökyüzünde geniş bir ışık kuşağı oluştu.

Kırıkkale'de akşam saatlerinde güneşin ufuk çizgisinde oluşturduğu kızıl tonlar, şehir üzerinde dikkat çekici bir gün batımı manzarası meydana getirdi. Dron ile kaydedilen görüntülerde, güneşin ardında kalan şehir dokusunun puslu hava şartları nedeniyle yumuşak bir görünüme sahip olduğu, renk geçişlerinin ise kent genelinde net şekilde izlenebildiği görüldü. Havadan çekilen fotoğraflar, şehrin farklı noktalarında günün son ışıklarının puslu atmosferle birlikte oluşturduğu manzarayı kayıt altına aldı.