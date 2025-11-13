Mersin’de Emekli Evi üyeleri, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sabah sporu etkinliğinde hem hareket ediyor hem de sahil havasında sosyalleşerek güne zinde başlıyor.

Emeklilerin aktif yaş almasına katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ortaklığında, Emekli Evi üyelerine ‘Sabah Sporu’ etkinliği başlattı. Yazdan kalma tertemiz sahil havasında eşofmanlarıyla sahile gelen emekliler, Büyükşehir bünyesinde görev yapan eğitmenler eşliğinde sporlarını yapıyor.

Haftanın 2 günü Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi’nde 09.00-10.00 saatleri arasında yapılan sabah sporu sayesinde emekliler, hem sosyalleşmenin tadını çıkarıyor hem de sağlıklı yaş alabilmek için hareket ediyor.

"Emekliler aktif yaş alsın diye sabah sporunu başlattık"

Emekliler aktif yaş alsın diye başlattıkları ‘Sabah Sporu’ projesinin 2. haftasında olduklarını kaydeden Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, "Sabah 09.00-10.00 saatleri arasında sahilde spor yapıyoruz. Misafirlerimiz oldukça memnunlar. Katılım da gittikçe yükseliyor. Çünkü emeklilerimiz birbirleriyle etkileşim kurup, daha çok kişiyi çağırıyorlar" dedi. Projenin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ortak projesi olduğuna dikkat çeken Bozkurt, "Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi’nde gerçekleşen sabah sporu aktivitesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’nin görevlendirdiği 2 hocamız eşliğinde yapılıyor" sözlerine yer verdi.

Emekliler hareketli yaşamdan ve sosyalleşmekten memnun

Büyükşehir Belediyesi yaptığı birçok etkinliği yakından takip ettiğini ve hepsini de takdir ettiğini vurgulayan emekli vatandaşlardan Hüseyin Ünal, "Büyükşehir’in aktiviteleri ve etkinlikleri çok güzel. Çalışmalarını seviyor ve takdir ediyorum. Bütün etkinlikler güzel, ama spor çok daha önemli. Keşke herkesin zamanı olsa da spor yapabilse" diyerek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ekibine teşekkür etti.