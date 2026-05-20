Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri hal komplekslerinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Ürünlerin mevzuata uygunluğu ile izlenebilirliğinin denetlendiği çalışmalarda, muhtemel aksaklıklara karşı da incelemeler yapıldı.

Denetimler artırılarak sürüyor

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, 'Bakanlığımızın Kurban Bayramı nedeniyle başlatmış olduğu denetimlere hal bazında, vatandaşımızın daha ekonomik, daha huzurlu hayatı sürdürebilmesi açısından hızlandırıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta denetimlerimize başlamıştık, bu hafta artırarak devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Sümer, gerçekleştirilen denetimlerle hem haldeki düzenin sağlanmasının hem de vatandaşların ekonomik şartlara uygun fiyatlarla ürüne ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, 'Denetimler sonucunda hem haldeki düzeni sağlamaya çalışıyor hem halkımızın ekonomik seviyesine uygun ürünlerin fahiş fiyat denetimleriyle önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde diğer bölümlerde de denetimlerimiz devam etmekte ancak halde ağırlıklı denetimlerimiz devam edecektir' dedi.