Mersin'in Silifke ilçesinde minik öğrencilerin sahne performansları ilgiyle izlendi, büyük alkış aldı.

Silifke Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri için düzenlenen yıl sonu programı yoğun katılım ve duygu dolu anlarla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı ilahi, marş ve çeşitli gösteriler salonu dolduran davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Programın en anlamlı anlarından biri ise minik öğrencilerin yaptığı dua oldu. Çocukların hep birlikte yaptığı duaya salondaki veliler ve protokol üyeleri 'Amin' diyerek eşlik etti. Program sonunda öğreticilere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Seri Doğru, 4-6 yaş Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bugün burada geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın Kur'an ile, dua ile ve güzel ahlakla yetiştiğine şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yaşlarda verilen manevi eğitim, çocuklarımızın karakter gelişiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Emeği geçen tüm öğreticilerimize, fedakar velilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.'

Programa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, İl Müftü Yardımcısı Ümmühan Mert, İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Seri Doğru, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.