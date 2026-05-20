Avrupa'dan Türkiye'ye yabancı plakalı araçlarıyla gelen gurbetçiler için 'sıla yolu' sezonu başlarken, sigorta uzmanları sürücülerin en sık yaptığı hataya dikkat çekti. Uzmanlar, 'Yeşil Kart' ya da sınırda yaptırılan standart trafik sigortasının sanıldığı gibi tam koruma sağlamadığını belirterek, eksik sigorta kapsamının ciddi maddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gurbet Kasko Kurucusu Abdulcelil Alkış, birçok gurbetçinin 'Yeşil Kartım var, kaza olursa tüm masrafları sigorta karşılar' düşüncesiyle hareket ettiğini ifade ederek, bu algının yanlış olduğunu söyledi.

'Yeşil Kart kendi aracınızı değil karşı tarafı korur'

'Yeşil Kart'ın uluslararası bir sorumluluk sigortası olduğunu vurgulayan Alkış, 'Bu poliçe, kusurlu olduğunuz bir kazada karşı tarafa verdiğiniz zararı belirli limitler dahilinde karşılıyor. Ancak kendi aracınızda oluşan hasarı kasko yoksa karşılamıyor. Vatandaşlarımız Türkiye'ye girişte yasal zorunluluğu yerine getiriyor ama kendi araçlarını güvence altına almış olmuyor' dedi.

Hasar maliyetleri hızla yükseliyor

2026 yılı itibarıyla standart trafik sigortasında maddi hasar teminatının araç başına 400 bin TL, kaza başına ise 800 bin TL seviyesinde olduğunu belirten Alkış, yeni nesil araçlarda oluşan hasar maliyetlerinin bu limitleri aşabildiğini kaydetti.

Far sistemleri, radarlar, sensörlü tamponlar, elektronik sürüş destek sistemleri ve ithal yedek parçaların maliyetleri artırdığına dikkat çeken Alkış, 'Basit görünen bir kazada bile yetkili servis ve orijinal parça maliyetleri yüz binlerce liraya ulaşabiliyor. Standart sigorta limiti yetersiz kalırsa aradaki fark kusurlu sürücüden talep ediliyor' ifadelerini kullandı.

'Borç Avrupa'da da takip edilebilir'

Türkiye'de oluşan tazminat dosyalarının yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayabileceğini belirten Alkış, Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Hukuki süreç sonunda borcun sürücünün yaşadığı ülkeye taşınabileceğini ifade eden Alkış, 'Bu durum yalnızca tatil bütçesini değil, Avrupa'daki banka hesabını, maaşı ya da mal varlığını da etkileyebilir. Yıllarca çalışılarak oluşturulan birikimler yanlış sigorta algısı nedeniyle risk altına girmemeli' diye konuştu.

Uzmanlardan ek güvence önerisi

Uzmanlar, sıla yoluna çıkmadan önce yalnızca araç bakımının değil, sigorta kapsamının da detaylı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. 'Yeşil Kart'ın hangi ülkelerde geçerli olduğu, Türkiye'deki teminat limitleri, kendi araç hasarını kapsayıp kapsamadığı ve limit üstü zarar durumunda sorumluluğun kimde olduğu konularının mutlaka incelenmesi gerektiği ifade edildi.

Alkış ayrıca, yabancı plakalı araç sahiplerinin kısa süreli kasko, yüksek limitli ihtiyari mali mesuliyet sigortası ve yol yardım hizmetlerini değerlendirmesi gerektiğini belirterek, 'Gurbetçilerimiz genellikle yol planına ve araç bakımına odaklanıyor. Oysa olası bir kazada belirleyici olan poliçenin içeriğidir. Kendi aracınızı, karşı tarafın zararını ve yolda kalma riskini birlikte düşünmek gerekiyor' dedi.

Sektör temsilcileri ise özellikle yaz aylarında sınır kapılarında yoğunluk yaşanmadan önce poliçe işlemlerinin online tamamlanmasının zaman kaybını önlediğini ve sürücülere daha bilinçli karar alma imkanı sunduğunu kaydetti.

Uzmanlar, sıla yoluna çıkacak gurbetçilere 'Yeşil Kart önemli bir belge olsa da tek başına tam koruma sağlamıyor' uyarısında bulunarak, küçük görünen kazaların dahi yüksek maliyetli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.