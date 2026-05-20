Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi iş birliğinde sahnelenen 'Çöplük Kralı ve İcatçı' adlı müzikal oyunla çocuklara çevre bilinci aşılandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri ve velileri, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı temalı müzikali izledi. Eğitici ve eğlenceli yönüyle dikkat çeken oyunda çocuklar; alkışlar, danslar ve interaktif bölümlerle etkinliğe aktif olarak katıldı.

Çocuk Gelişim Merkezleri Koordinatörü Özlem Tanışık, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularını sanatsal faaliyetlerle desteklediklerini belirterek, bu tür etkinliklerin çocuklarda daha kalıcı etkiler bıraktığını söyledi. Tanışık, aile-çocuk iletişimini güçlendirmeyi de hedeflediklerini ifade etti.

Etkinliğe katılan veliler ise oyunun hem çocuklar hem de ebeveynler için öğretici olduğunu dile getirdi. Veliler, geri dönüşüm ve çevre bilincinin çocuklara eğlenceli bir şekilde aktarıldığını belirterek, etkinlikten memnun kaldıklarını kaydetti.

Çocukların erken yaşta sanatla buluşmasını amaçlayan etkinlikte, doğa sevgisi ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi hedeflendi.