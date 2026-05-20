Mersin'in Silifke ilçesinde ırmakta sürüklenen şahıs ekiplerce sudan çıkarılırken, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, gece ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarında, Göksu Irmağı Feyyaz Bilgen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ırmakta sürüklenen şahsı fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri suda hareketsiz olarak sürüklenen şahsa ulaşarak kıyıya çıkardı. Yapılan kontrollerde 41 yaşındaki Ü.B. olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği saptandı.

Herhangi bir yaralanma izi olmayan Ü.B.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Suda boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ü.B.'nin kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirlenmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.