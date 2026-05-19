Mersin'de 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan katilin intihar ettiği alan görüntülenirken saldırganla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, 'Jandarma birliklerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında failin yeri İHA ile tespit edilmiş, kaçamayacağını anlayınca intihar etmiştir' denildi.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda Metin Öztürk (37), yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü.

Katilin intihar ettiği yer görüntülendi

Jandarma ekiplerinin İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir yerde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, intihar eden Öztürk'ün bulunduğu yerde çalışma yaptı. Bölgeye giden yollar ise jandarma ekiplerince kapatıldı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. İlk incelemelerinin ardından katilin cenazesi cenaze aracı ile alındı. Cenaze otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yeri yapılan çalışmaların bitmesinin ardından görüntülendi. Katilin intihar ettiği yerin ev olmadığı, ormanlık alanın çevresindeki meralık olduğu öğrenildi.

Bölge sakinlerinden Hamza Yıldırım katilin nasıl intihar ettiğini anlattı. Yıldırım, 'Çokak köyü bölgesinde şahsın intihar ettiği bölgedeyiz. Jandarma ekipleri katilin etrafını sarınca kaçamayınca anlıyor, tabancasını çıkartıp, kafasına bir el ateş edip intihar ediyor' dedi.

Valilik: 'Kaçamayacağını anlayınca intihar etmiştir'

Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Tarsus ilçemizde dün meydana gelen silahlı saldırıların faili, Jandarma birliklerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında İHA ile yeri tespit edilmiş ve helikopter destekli operasyonla kuşatılmış; kaçamayacağını anlayınca intihar etmiştir. Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz' denildi.

Valilik dünkü açıklamasında ise ölü geçen şahsın yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.