Mersin'in Tarsus ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü, düzenlenen resmi tören ve ödül programıyla kutlanırken, sportif müsabakalarda dereceye giren genç sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tarsus'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirildi. Program, çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın da katıldığı törene, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Garnizon Komutanı Albay Hasan Hüseyin Yörük, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Memet Öztürk, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, gençler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif müsabakalarda derece elde eden sporcular için ödül töreni gerçekleştirildi. Bilek güreşi, 3x3 sokak basketbolu ve atletizm branşlarında başarı elde eden sporcular kürsüye davet edildi.

3x3 Sokak Basketbolu müsabakalarında derece elde eden sporcuların madalyaları Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç tarafından verildi. Atletizm takım kategorisinde derece elde eden erkek sporculara Garnizon Komutanı Albay Hasan Hüseyin Yörük, kız sporculara ise Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ödüllerini takdim etti.

Erkekler bilek güreşi kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Memet Öztürk, kızlar kategorisinde dereceye giren sporculara ise Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Kaya tarafından takdim edildi.

Başkan Ali Boltaç, 19 Mayıs'ın gençlere emanet edilen bir değer olduğuna dikkat çekerek, 'Gençlerimizin sporla iç içe sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliklerimizden biridir' dedi.