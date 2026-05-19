Mersin'de 6 kişinin hayatını kaybettiği katliamda öldürülen 2 çocuk babası Abdullah Koca'nın kuzeni acı içerisinde konuştu. Kuzen İsmail Koca, 'Amcamın oğlu ağzı olup dili olmayan, ailesinde köyünde sevilen sayılan saygı değer birisiydi' derken, saldırganın intiharıyla ilgili ise 'Ölüm onun için çözüm oldu' ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda Metin Öztürk (37), yaklaşık 1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü. Olay yerinden 01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü. Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü. Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı 01 B 9171 plakalı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü. Jandarma ekiplerinin İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle yaptığı arama çalışmalarında şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir yerde olduğunu belirledi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, intihar eden Öztürk'ün bulunduğu yerde çalışma yaptı. İlk incelemelerinin ardından katilin cenazesi cenaze aracı ile alındı. Cenaze otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'Acımız çok büyük'

Olayda hayatını kaybedenlerden Abdullah Koca'nın kuzeni İsmail Koca,' Dün yaşanan bu elim olayda amcamın oğlunu kaybettim. Dayımın oğlunu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdık. Dayımın oğlu beni aradı, hala oğlu beni vurdular dedi. Nasıl oldu dediğimde 'yoldan geçen bir taksi bana sıktı gitti' dedi. Dayımın oğlunun yanına gittik. Orada beklerken köyümüz servis şoförü Abdullah her halde kaza yapmış dedi. Oraya gittim vardığımda amcamın oğlunu kaybettik. Dağda koyun güden çocuğu katletmiş, üzgünüz acımız büyük. Benim kendi amcamın oğlu, dayımın oğlu diye değil burada 6 tane can gitti. Acımız çok büyük' dedi.

'Ölüm onun için çözüm oldu'

Katilin intihar etmesi hakkında da konuşan Koca, 'Sabah saatlerinde jandarma ekipleri tarafından sıkıştırıldığı intihar ettiği söylendi. Ölüm onun için bir çözüm oldu. Belki de devletimiz tarafından ağır cezalara çarptırılırsa bu şekilde davranmak isteyen insanlara örnek olurdu' sözlerine yer verdi.

Son olarak Koca, 'Amcamın oğlu ağzı olup dili olmayan, ailesinde köyünde sevilen sayılan saygı değer birisiydi' diye konuştu.

Öte yandan, Abdullah Koca'nın karayollarında kantar bölümünde çalıştığı öğrenildi.