Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği spor turnuvalarıyla gençlere unutulmaz bir bayram yaşattı. Basketbol, voleybol ve futbol branşlarında gerçekleştirilen etkinliklerde gençler hem yarıştı hem de bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvalar, hafta boyunca yoğun katılımla gerçekleştirildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs ruhunu yaşatmayı amaçlayan etkinliklerde sporun birleştirici gücü ön plana çıktı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, 19 Mayıs'ın Türk milleti için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, '19 Mayıs, Atatürk'ümüzün 107 yıl önce yaktığı bağımsızlık meşalesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı çok özel bir bayram. Gençlere armağan edilen bu anlamlı günü spor etkinlikleriyle kutlamak istedik. Sporun birleştirici gücünü her zaman ön planda tutuyoruz' dedi.

Hafta boyunca farklı branşlarda etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Gökayaz, tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Turnuvalara katılan genç sporcular da etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mersin Spor Kulübü (MSK) basketbol altyapısında 4 yıldır forma giyen Nesli Özel, spor sayesinde kendisini geliştirdiğini belirterek, 'Bu spor dalını ileride mesleğim haline getirmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'e bize bu bayramı armağan ettiği için teşekkür ediyorum' diye konuştu.