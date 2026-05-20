Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ iş birliğinde düzenlenen Etik Haftası etkinliğinde konuşan Belediye Başkan Vahap Seçer, 'Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz' diyerek belediye personeline etik kurallar çerçevesinde vatandaşa hizmet çağrısında bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) iş birliğinde düzenlenen 'Etik Haftası' etkinliğine katıldı. Büyükşehir Belediyesi Etik Komisyonu tarafından Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen, kamu yönetiminde etik kültürünün yerleşmesine katkı sağlamayı amaçlayan, '25-31 Mayıs Etik Haftası' etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından 'İmaj' isimli video gösterimi ile başladı.

'Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz'

Mesai arkadaşlarıyla bir araya gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Seçer, Mersinli veya farklı sebeplerden Mersin'e göç etmiş olan 2,5 milyon insana hep birlikte hizmet etmekten gurur duyduğunu vurguladı. Mesai arkadaşlarının çok önemli ve değerli olduğunun altını çizen Seçer, 'Mersin, Türkiye'nin her açıdan değerli ve önemli bir kenti. Türkiye'nin milli güvenlik açısından en önemli kentlerinin başında geliyor. Mersin'in sosyolojisi Türkiye'nin sosyolojisi, Mersin'in siyasal aritmetiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) siyasi aritmetiği. Türkiye'nin her köşesinde hangi renk varsa Mersin, o renklerin buluştuğu ve bir potada eriyip sentezlendiği bir renk cümbüşüne sahip. Yaptığınız iş önemli ve değerli. Bir kamu görevi yapıyorsunuz, şehre hizmet ediyorsunuz, yurttaşın yaşamına dokunuyorsunuz. Hizmet ettiğiniz şehrin geleceğini inşa ediyor ve tarihe not düşüyorsunuz' diyerek, belediye çalışanlarının çok önemli bir iş yaptığını söyledi.

'Mersin Büyükşehir Belediyesi uyguladığı politikalarıyla Türkiye'de adından söz ettiriyor, bu başarı hepimizin'

Mersin Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı politikalar ile Türkiye'de adından söz ettiren bir belediye olduğunu ve bu başarıyla gurur duyduğunu belirten Seçer, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30'u büyükşehir olan 81 ile sahip Türkiye'de belediyecilik uygulamalarıyla kendinden söz ettiriyorsa bunu size borçluyuz. Ortaya çıkan başarı başkandan, en sade görev yapan değerli arkadaşlarımızla beraber hepimizin ortak başarısı. O nedenle hepinizi kutluyorum' dedi. Belediye başkanının başarısının seçimlerde ortaya çıktığını hatırlatan Seçer, 31 Mart 2024 seçimlerinde elde ettiği başarının tüm mesai arkadaşları sayesinde olduğunu söyledi.

'Mersin'i sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız var'

'Kente Sözümüz Var' buluşmaları kapsamında, sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler ve kooperatiflerle bir araya gelerek farklı siyasi görüşten katılımcıları dinlediğini söyleyen Seçer, bu toplantılarda Mersin'e dair önemli dönüşler alındığını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin sunduğu destek ve hizmetlerle ilgili en mutluluk verici geri dönüşlerden bir tanesini örnek gösteren Seçer, 'Belediyecilik anlayışı çerçevesinde Mersin halkı kenti sahiplenen bir belediyecilik anlayışımız olduğunu, hizmetlerimiz ile davranışlarımızda azami nezaketli olduğumuzu düşünüyor. Bu ikisi çok önemli ve değerlidir. Vatandaş, bir muhatap bulmayı, değerli olduğunun hissettirilmesini ister ancak vatandaş sizden bunları bir himmet olarak istemez. Vatandaşın ödediği vergiler, genel bütçe gelirlerinden belediyemize gelen paylardır. Doğal olarak vatandaş, hakkı olan hizmeti sizden bekler ve ister' diyerek, Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmetlerinin bu doğrultuda yerine getirildiğini aktardı.