Hatay'da etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Dün saat 11.00 sıralarında başlayan sağanak yağışın ilerleyen saatlerde şiddetini artırmasıyla kent genelinde su baskınları, taşkınlar ve heyelanlar yaşandı. Yağışların bugün de aralıklarla devam ettiği kentte ekipler sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Valilik koordinasyonunda AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi, emniyet, jandarma, DSİ, Karayolları ve ilgili kurum ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın açıklaması düzenleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 'Dün saat 11.00 itibarıyla başlayan sağanak yağış, saat 17.00'den sonra şiddetini artırdı. Sarı kodlu meteorolojik uyarının ardından Valiliğimiz koordinasyonunda TAMP kapsamında AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Emniyet, Jandarma, DSİ, Karayolları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yağış öncesinde koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.Meteorolojiden alınan verilere göre il genelinde metrekareye 157,2 kilogram yağış düştü. Bu miktar, bölgede etkili olan aşırı yağışların boyutunu göstermektedir.Şu ana kadar toplam bin 44 ihbar alınmış olup, ilgili afet grupları tarafından müdahaleler sürdürülmektedir. Yağışların bugün etkisini azaltarak aralıklı ve yer yer sağanak şeklinde devam etmesi beklenmektedir. Ekiplerimiz olumsuzluk yaşanmaması adına 24 saat esasına göre sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Hasar ve zarar tespit çalışmaları da devam etmektedir.'diye konuştu.

Vali Masatlı, 'Bir vatandaşımız hayatını kaybetti'

Aşırı yağış sonra meydana gelen heyelanda oluşan göçük sırasında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Vali Masatlı, 'Maalesef Antakya ilçesinde meydana gelen göçük olayında 15 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Defne ilçesinde seyir halindeki bir aracın sürücüsü, yoğun yağış nedeniyle görüşünü kaybederek şarampole yuvarlanmış ve yaşamını yitirmiştir.Yağışlar nedeniyle toplam 12 vatandaşımız yaralanmış olup, bunlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Samandağ, Defne, Antakya, Kumlu ve Altınözü ilçelerinde tarımsal zararlar meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilk tespitlerine göre yaklaşık 29 bin dekarlık alanda hasar oluştu. Ayrıca yaklaşık 100 bin fide zarar gördü. Sel ve su baskınları nedeniyle 10 bin 500 kanatlı hayvan, 80 büyükbaş hayvan, 43 küçükbaş hayvan ile 200 arılı kovan telef oldu.' İfadelerine yer verdi.

-Vali Masatlı,'5 okulumuzda eğitime ara verildi'

Yağışların etkisini zamanla kaybedeceğini söyleyen Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 'Ekipler, tarım arazilerinde hasar tespit ve iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Yağışlardan en fazla etkilenen ilçelerden biri Samandağ oldu. İlçede bugün eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Antakya'da yoğun yağıştan etkilenen bölgelerde bulunan 5 okulda da eğitime ara verildi.Barınma sorunu yaşayan vatandaşlarımız başta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları olmak üzere uygun barınma alanlarına yerleştirilmektedir. IAŞ hizmetleri ise AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından sahada sürdürülmektedir.Meteoroloji Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre önümüzdeki saatlerde yağışların şiddetini azaltması ancak zaman zaman sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak özellikle hassas bölgelerde tedbirler artırılmış olup, il genelinde çalışmalar devam edecektir.' Dedi.