Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hapis cezaları bulanan 2 şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada; bilişim sistemlerinin banka kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.T.B. ile hakaret suçundan 2 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan H.K. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Yeni aldığı lüks aracının tadını çıkarmak isterken 140 bin TL ceza yiyen sürücü, çok sevdiği aracına 60 gün sonra kavuştu
İçeriği Görüntüle
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Kaynak: İHA