Ümraniye Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve dijital çağın sanatsal dönüşümünü gözler önüne seren uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'nde 6 farklı temada yarışan 117 eser arasından ödüller sahiplerini buldu.

Ümraniye Belediyesi tarafından dijital dönüşüm çağında sanatın yeni ifade biçimlerini desteklemek amacıyla uluslararası katılıma açık 'Yapay Zeka Film Festivali' düzenlendi. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilen kısa filmlerin yer aldığı yarışma, sinemanın yeni anlatı dili ile toplumsal mesajların buluştuğu özgün bir platform oluşturdu. Yarışma; Milli Teknoloji Hamlesi, Ailenin Korunması, Bağımlılıkla Mücadele, Engelsiz Yaşam, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik ile Türk-İslam Tarihi olmak üzere altı ayrı temada gerçekleştirildi. Her tema, sinema aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı ve yeni nesil teknolojilerin sosyal mesaj üretiminde nasıl kullanılabileceğini ortaya koyma hedefine katkı sundu.

117 eserin başvuru yaptığı yarışmada, teknik elemelerin sonunda 87 eser ön eleme kurulu tarafından değerlendirmeye alındı. Her temada en iyi 3 aday film ön eleme kurulu tarafından belirlenerek seçici kurulun değerlendirmesine sunuldu. Sinema sektöründen oyuncu, senarist, yapımcı ve yönetmenlerin yanı sıra yapay zeka alanında uzman isimlerden oluşan seçici kurul tarafından her temada 3 aday film izlenerek kategori birincileri belirlendi. Her kategorinin birincisine 25 bin TL ödül verilirken, değerlendirme kriterlerine uyan başvuru sahiplerine ise teşekkür belgeleri takdim edildi. Festivalde; Eren Özkaradeniz 'KİKİ: Bir sürgün öyküsü', Batuhan Çelik 'Ufak Bir Kıvılcım', Ulaş Baltacı 'Yeni Bir Sayfa', Erkan Ceylan 'Kullanılan' ve 'Bir Yolunu Bulmalıyız', Mustafa Faik Özkan ise 'Sıfır Atık Projesi' isimli yapımlarıyla birincilik ödülünün sahibi oldu.

'Yapay zekayı toplumsal bir faydaya dönüştürme gayretindeydik'

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Festival Küratörü Hasan Ustaosmanoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Yapay Zeka Film Festivali'mizin gala ve ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Dijital dönüşümün ve yapay zekanın hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bu çağda, sanatı ve teknolojiyi bir araya getirmek bizim için heyecan verici bir serüvendi. Festivalimiz kapsamında lise ve üniversitelerde gerçekleştirdiğimiz söyleşilerle gençlerimizin bu teknolojiye olan ilgisini ve sanatsal potansiyelini yakından gördük. Yarışmamıza 117 eser başvurdu ve her biri yapay zekayı toplumsal bir faydaya dönüştürme gayretindeydi. Bu süreçte bizlere vizyonuyla öncülük eden ve her zaman sanatın, sanatçının yanında olan Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın İsmet Yıldırım'a, değerli jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.'

'Duygu ve düşünce barındıran yapay zeka eserleri vardı'

Daha sonra kürsüye çıkan ünlü oyuncu ve jüri üyesi Ali Nuri Türkoğlu ise yapay zekanın sinemadaki geleceğine vurgu yaparak, 'Bir sinema oyuncusu olarak, yapay zekanın sinema sektörüne getirdiği yenilikleri jüri koltuğunda deneyimlemek gerçekten çok ufuk açıcıydı. Gelen eserleri değerlendirirken sadece teknolojik bir başarıyı değil, o teknolojinin sinemanın estetik diliyle ve en önemlisi toplumsal mesajlarla nasıl harmanlandığına baktık. Karşımızda sadece kodlar ve algoritmalar değil, duygu ve düşünce barındıran yapay zeka eserleri vardı. Sinemanın geleceğinin şekillendiği bu tarihi adıma katkı sunmaktan gurur duyuyorum. Bu muazzam organizasyonu hayata geçiren Ümraniye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'Kültürel ve teknolojik dönüşüme liderlik ediyoruz'

Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediyecilik vizyonunda teknolojinin ve sanatın yerine değinerek şunları söyledi:

'Ümraniye Belediyesi olarak sadece fiziki belediyecilik değil, kültürel ve teknolojik dönüşüme de liderlik eden bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün burada, yapay zeka ile sanatın buluştuğu çok özel bir festivalin ödül törenindeyiz. Yapay zeka, dijital çağın en güçlü araçlarından biri haline geldi. Biz de istedik ki gençlerimiz, sanatçılarımız bu teknolojiyi sadece bir tüketim unsuru olarak değil; Milli Teknoloji Hamlesi, ailenin korunması, sıfır atık gibi toplumsal hassasiyetlerimizi anlatmak için güçlü bir araç olarak kullansınlar. 117 eser başvuru yaptı ve seçilen projeler gerçekten göğsümüzü kabarttı. Katılan tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, sinemada yeni bir çığır açan bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum.'

Festival küratörlüğünü Hasan Ustaosmanoğlu üstlenirken seçici kurulda TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun, Sanatçı Ali Nuri Türkoğlu ve Metin Yıldız, Yönetmen Okan Özbay, Medya ve Yapay Zeka Şirketi sahibi Dr. Ekrem Teymur, Yapay Zeka Araştırmacısı İlker Ulubey, Yapay Zeka Uzmanı Ebru Karayel Çınar, Yapay Zeka İçerik Üreticisi Ali Tekin, Yapay Zeka Girişimcisi Cengizhan Çelik, Televizyon Programcısı Kerem Taşöz, Görsel Tasarım Öğretim Görevlisi İslam Şensöz, Teknoloji Merkezi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Naci Efe, Teknoloji Şirketi CEO'su İbrahim Coşkuner ve STK Başkanı Ceyhun Taha Demirkol ile Ümraniye Belediyesi üst düzey yöneticileri yer aldı.

'Geleceğe vizyon katan projeler üretmeye devam edeceğiz'

Törenin ardından organizasyonu ve yarışmayı değerlendiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ümraniye Belediyesi olarak dijital dönüşüm çağında sanatın ve teknolojinin yeni ifade biçimlerini desteklemeye devam ediyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz Yapay Zekâ Film Festivali ile teknolojinin sanata, sanatın da topluma dokunmasını hedefledik. Altı farklı temada, milli teknoloji hamlesinden sıfır atığa kadar toplumsal farkındalık oluşturacak harika eserler ortaya çıktı. Gençlerimizin yapay zekayı bu denli profesyonelce ve toplumsal fayda gözeterek kullanması ülkemizin geleceği adına umut verici. Belediyecilik vizyonumuzla her zaman yenilikçi, geleceğe vizyon katan ve gençlerimizin önünü açan projeler üretmeye devam edeceğiz. Katılan, ödül alan tüm sanatçılarımızı ve jürimizi yürekten kutluyorum.'