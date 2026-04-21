Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin (KESOB), 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazandığı 'Yeşil Gelecek İçin Hibrit/Elektrikli Araç Tamir, Eğitim ve Bakım Merkezi Projesi'nde son aşamaya geldi.

Toplam bütçesi 13 milyon TL olan ve elektrikli/hibrit araçların tamir, eğitim ile bakım süreçlerine yönelik mesleki eğitime odaklanan proje; kalifiye personel temininde güçlük çekilen bu stratejik alanda yeni istihdam fırsatları oluşturuyor. SOGEP desteği ile kurulan merkez, bölgede hem profesyonel eğitim hem de teknik servis hizmeti verecek şekilde kapsamlı bir yapıda tasarlandı. Çeşitli küresel elektrikli araç markalarıyla şimdiden temaslar kurularak, mesleki eğitim ve istihdam odaklı stratejik iş birliklerinin temelleri atıldı.

Proje, sosyal kapsayıcı yönüyle dezavantajlı kesimler için fırsatlar barındırıyor

Projenin uygulama aşamalarını yerinde incelemek amacıyla ORAN tarafından sahaya bir teknik ziyaret gerçekleştirildi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır ve Ajans Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker'in katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında, projenin bölge ekonomisine katacağı değer masaya yatırıldı. Modern sınıfları, gelişmiş atölyeleri ve teknik donanımıyla merkez; özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) genç işsizler ve kadınlara yönelik özel kurs programları düzenleyecek. Uygulamalı eğitimler ve staj imkanlarıyla kursiyerlerin iş gücü piyasasına doğrudan geçişi sağlanacak. Elektrikli/Hibrit Araçlarla Bire Bir Uyumlu Eğitim İmkanı Proje kapsamında envantere dahil edilen uygulama araçları sayesinde kursiyerler, doğrudan hibrit ve elektrikli araç teknolojileri üzerinde çalışma fırsatı bulacak. Bu sayede teorik bilgiyi pratikle birleştiren katılımcılar, kısa sürede sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek donanım ve bilgi birikimine kavuşabilecekler. İlerleyen dönemde sanayi temsilcileriyle imzalanan protokoller neticesinde, merkezde eğitim alan ve stajını tamamlayan gençlerin doğrudan istihdam edilmesine yönelik somut ve sürdürülebilir adımlar şimdiden planlanmış durumda.

KESOB Başkanı Odakır: 'Türkiye'de öncü bir uygulama olacak'

Projenin önemine dikkat çeken KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; 'Proje, Türkiye'de son dönemde sayıları hızla artan hibrit ve elektrikli araçların bakım ve tamiri alanında doğacak olan teknik personel ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Teorik ve pratik bilgiyi modern bir altyapıda buluşturan bu merkez, ülkemizde bir ilk olma özelliği taşımanın yanı sıra; Kayseri'miz, çevre illerimiz ve ülkemiz için kritik bir hizmet noktası haline gelecektir. Kayseri Valimiz Sn. Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirdiğimiz çok sayıda toplantıda da mesleki eğitimin öneminin altı her zaman çizildi ve projemizin yanında oldu. Bu vizyonla hareket ederek projemize ilk günden itibaren yanımızda olan ve aynı zamanda Kayserili hemşehrimiz olan Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Ahmet Şimşek'e, Orta Anadolu Kalkınma Ajansımıza ve teknik personeline, ve emeği geçen tüm ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Proje sadece yeni nesil araçların tamiriyle sınırlı kalmayıp, Kayseri'de iş arayan gençler ve kadınlar için doğrudan bir imkân oluşturacak. ORAN ve KESOB'un el ele vererek hayata geçirdiği merkez, teorik eğitimi sahadaki uygulama ile birleştirerek kursiyerlerini daha mezun olmadan sektörün aranan isimleri haline getirmeyi hedefliyor. Güncel teknolojiyi iş gücüyle buluşturan bu adım, hem bölge esnafının dönüşümüne destek olacak hem de kalifiye eleman sorununa kalıcı ve insana dokunan bir çözüm sunması hedefleniyor.