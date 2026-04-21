Ankara'da düzenlenen Yeşilay Minikler ve U15 Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı.

Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Yeşilay Minikler ve U15 Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporculardan Mihriban Özdemir U15 kategorisinde +58 kg sikletinde koparmada 57 kg, silkmede 61 kg olmak üzere toplam 118 kg kaldırarak Türkiye üçüncüsü, Elif Poyraz ise Minikler kategorisinde +44 kg sikletinde koparmada 31 kg, silkmede 37 kg olmak üzere toplam 68 kg kaldırarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; 'Sporcularımızı, antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.