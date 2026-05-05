Ağrı'da Gastronomi Kulübü öğrencileri, öğretmenlerin moralini yükseltmek için okulda düzenledikleri etkinlikte waffle ikramı yaptı.

Ağrı'da Gastronomi Kulübü öğrencileri, eğitim camiasında son zamanlarda yaşanan üzücü olayların ardından öğretmenlerin moralini yükseltmek amacıyla örnek bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza attı. Kulüp üyeleri, Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlere waffle ikramında bulundu.

Etkinlik kapsamında hazırlanan waffle'lar öğretmenlere dağıtılırken, okulda samimi anlar yaşandı. Gastronomi Kulübü öğrencileri, bu tür etkinliklerle hem mesleki becerilerini geliştirmeyi hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.