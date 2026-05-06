Triathlon 7. Bölge 1. Tur Aquathlon Yarışları Niğde'de gerçekleştirildi.

Bölgesel düzeyde düzenlenen organizasyona 5 farklı ilden toplam 203 öğrenci sporcu katıldı. Genç sporcuların yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, ilk olarak yüzme etabında mücadele eden yarışmacılar, kategorilerine göre belirlenen parkurları tamamladılar, ardından havuzdan çıkar çıkmaz geçiş alanında kısa sürede hazırlıklarını tamamlayarak koşu etabına geçtiler. Yüzmeden koşuya geçişin hız ve koordinasyon gerektirdiği, dayanıklılık, hız ve mücadele gücünün ön plana çıktığı yarışlarda, parkuru başarıyla tamamlayan tüm sporcular Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte ilk kez düzenlenen bu organizasyonun triatlon branşının yaygınlaşması ve genç sporcuların çok yönlü gelişimlerine katkı sunması açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.