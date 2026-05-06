'Okuyan Şehir' sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Niğde Kitap Fuarı ile kitapseverleri edebiyat ve medya dünyasının önemli isimleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Niğde Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl yoğun ilgi gören Niğde Kitap Fuarı, 8-17 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açacak. Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanında kurulan fuar alanında milyonlarca kitap, yüzlerce yayınevi ve çok sayıda yazar okurlarla buluşacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, fuarın şehrin kültürel hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, Niğde'yi sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil, kültürel etkinliklerle de geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Başkan Özdemir, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek fuarda birbirinden değerli yazar, düşünür ve sanatçıları vatandaşlarla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, tüm kitapseverleri, gençleri ve çocukları fuara davet etti.

10 gün sürecek fuar boyunca söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Gazeteci Zafer Şahin, yazar Sinan Akyüz, akademisyen Oytun Erbaş ve yazar Saniye Bencik Kangal başta olmak üzere çok sayıda isim okuyucularla bir araya gelecek. Fuarda 8 Mayıs'ta Hatice Nur Ege, Zafer Şahin ve Türker Akıncı; 11 Mayıs'ta Bilal Sami Gökdemir ve Oytun Erbaş; 12 Mayıs'ta Sinan Akyüz; 13 Mayıs'ta Saniye Bencik Kangal, Melih Tuğtağ ve Serhat Yabancı; 14 Mayıs'ta Erhan Keklik; 15 ve 16 Mayıs'ta Ahmet Turgut; 17 Mayıs'ta ise Mehmet Ercan söyleşi ve imza programlarıyla okurlarla buluşacak.

Kitap fuarı, 17 Mayıs akşamına kadar her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.