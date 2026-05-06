Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 77 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 55 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 85,94 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 209 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.