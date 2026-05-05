Adıyaman'da bir evde sobayı yakmak isterken meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi 2410 Sokak'ta bulunan bir evde sobanın tutuşturulması sırasında ani bir patlama yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yaşanan patlama sonucunda ölen yada yaralanan olmazken evde hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.