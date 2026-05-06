Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kardelenler Anaokulu öğrencilerine, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında el hijyeninin önemi anlatıldı.

Kahta Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Birimi hemşireleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere enfeksiyonların önlenmesinde en etkili ve en basit yöntemlerden biri olan el yıkamanın önemi uygulamalı olarak aktarıldı. Hemşireler, doğru el yıkama tekniklerini göstererek el hijyeninin hastalıklardan korunmadaki rolünü anlattı. Etkinlikte öğrenciler, el yıkamanın günlük yaşamda nasıl doğru şekilde uygulanması gerektiğini öğrenirken, mikroplardan korunma konusunda da bilinçlendirildi.

Etkinlik dolayısıyla Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Akel'e ve hastane personeline teşekkür eden Kardelenler Anaokulu Müdürü Hasan Ergül, bu tür bilgilendirici çalışmaların öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.