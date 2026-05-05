Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ilçedeki trafik bilincini artırmak ve çocuklara güvenli ulaşım alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlenen trafik etkinliğine katıldı.

Agah Efendi İlkokulu önündeki yaya geçidinde gönüllü öğrenciler ve Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin katkılarıyla düzenlenen farkındalık çalışmasında öğrenciler trafik kurallarını yaşayarak öğrendi. Ayrıca Başkan Ekinci, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek hem yaya hem de sürücülerin uyması gereken kurallar hakkında sohbet etti.

Eğitim sırasında çocuklar yaya geçidi kullanımı, yaya ve sürücülerin uyması gereken temel trafik kuralları hakkında bilgi sahibi oldu.

Öğrenci velisi Ümmühan Kodal, 'Böyle olması bizim açımızdan da çocuklarımızın açısından da çok iyi. En azından içimiz rahat. Çünkü trafik yoğunluğu çok. Çocuklarımız okula güvenli geçebiliyor. Çok korkuyoruz her taraf trafik dört yol ağzı olduğu için. Bu konuda memnunuz' dedi.

Öğrenci velilerinden İbrahim Karataş, 'Uygulamamız güzel. Şoför ve vatandaşlarımızın biraz daha uygulama yapan görevlilere yardımcı olması gerekli. Sorgun'da bu sıkıntımız yok. Yolcularımız şoförlerimiz trafik kurallarına uyuyorlar' ifadelerine yer verdi.

Eğitimin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Erkut Ekinci, 'Agah Efendi İlkokulu'nda bu uygulama yaklaşık 2 aydır devam eden bir uygulama. Hem öğrencilerimizin hem velilerimizin hem de sürücülerimizin en azından okul giriş çıkış saatlerinde güvenli bir şekilde trafiği sağlama noktasında hem yaya geçidine olan özen itina sürücülerin bu konuda biraz daha hassas davranması hem çocukların güvenliği hem ailelerin güvenliği için iyi bir uygulama oluyor. Bu uygulamalar toplumun yetişmesini sağlıyor. Uygulamaya katılan çocuklar, onların velileri, bu çocukları gören sürücüler bundan sonraki süreçte bu uygulama olmasa bile biraz daha titiz ve dikkatli davranacaklarını düşünüyorum. Bu açıdan önemli. Okul müdürümüzü hem hocamızı hem de öğrencilerimizi kutluyorum, tebrik ederim' dedi.