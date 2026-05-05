ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücü belgesi sınav süreçlerinde kalite ve güvenliği artırmak amacıyla 'MTSK Uygulama Sınav Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama ve Yenileme Kursu' düzenlendi.

Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu (MTSK) bünyesinde görev yapan sınav sorumlularının bilgilerini tazelemek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir eğitim programına imza attı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürü Sabri Salgut başkanlık etti. Eğitim programında, sınav süreçlerindeki son mevzuat değişiklikleri, sınav esnasında uyulması gereken etik kurallar ve sahada karşılaşılan durumlar detaylı bir şekilde ele alındı. Şube Müdürü Sabri Salgut, sınavların şeffaflığı ve uygulama birliğinin önemine dikkat çekerek, görevlilerin güncel kurallar çerçevesinde hareket etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eğitim kapsamında sınav sorumlularına; adaylarla iletişim standartları, teknik değerlendirme kriterleri ve sınav güvenliğine yönelik kritik bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle direksiyon uygulama sınavlarında objektif ölçme ve değerlendirmenin sağlanması adına teknik kriterler üzerinde duruldu.