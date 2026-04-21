Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, kent merkezi terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ü.B. idaresindeki 66 PC 510 plakalı tır, Yozgat Sorgun kara yolu terminal kavşağı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Çaldıran'a (77) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Çaldıran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.