Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Yalçın ve yönetimini ağırlayarak 'üretim şehri Kayseri' vizyonunda birlik mesajı verdi.

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan genel kurulun ardından yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yalçın ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin üretim ve sanayi gücünün lokomotifi konumundaki OSB'nin şehrin ekonomik kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Yalçın ve yönetimini tebrik eden Büyükkılıç, 'Kayseri'mizin üretim gücüne yön veren OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Yalçın ve kıymetli yönetimini belediyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. 'Üretim şehri Kayseri' vizyonumuzu daha ileriye taşıyacak her adımda birlik ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim ile sanayi iş birliğinin güçlenerek süreceğini vurgulayarak, nazik ziyaretlerinden dolayı Yalçın ve yönetimine teşekkür etti, yeni dönemde başarılar diledi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise Başkan Büyükkılıç'a sanayi ve ticaret alanındaki destekleri ile misafirperverliğinden dolayısıyla teşekkür etti.