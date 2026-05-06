Bartın'ın Akbaş köyü Hızarbaşı mevkiinde köylülerce tesadüfen bulunan çınar ağacının hikayesi, kitap oldu

Bartın'da geçen yıl temmuz ayında köylüler tarafından tesadüfen bulunan çınar ağacı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkililerini harekete geçirmişti. Yapılan araştırmada 640 yıllık olduğu belirlenen ağacın Türkiye'nin en görkemli, en heybetli, en yaşlı ağaçları arasında olduğu tespit edilmişti. Programla kamuoyuna tanıtılan çınar ağacı için anıt ağaç olarak tescil edilerek koruma altına alınması amacıyla çalışma başlatılırken Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise çınar ağacının araştırılmasını önermişti.

Çınar ağacının araştırılan hikayesi, 'Çınarın Hafızası' adlı çocuk kitabına dönüştürüldü. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın öneri ve destekleriyle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nihan Temiz tarafından kaleme alınan 'Çınarın Hafızası' kitabı; tarihî anıt ağacı merkeze alarak doğa, zaman ve hafıza kavramlarını minik okurlarla buluşturuyor. Eser, yerel mirasın görünürlüğünü artırırken özellikle çocuklarda doğaya saygı ve kültürel mirasa sahip çıkma bilincinin gelişmesine katkı sunuyor.

Kitabın arka kapağında yer alan ifadeler, eserin taşıdığı mesajı şu sözlerle aktardı:

'Bir ağacın gölgesinde kaç hikâye saklı olabilir? Bartın'da yüzyıllardır ayakta duran anıt çınar, minik okurlarını dalları arasında unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor. Bu kitapta doğanın sakin gücünü duyacak ve hatıralarla büyüyen bir ağacın dostluğunu keşfedeceksin.'

BARÜ'den yapılan açıklamada ise yerel değerlerin ve kültürel mirasın korunması noktasında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.