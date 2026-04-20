TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bartın'da katıldığı İhtisas Akademesi dersinde, bağımsız ve güçlü Türkiye'nin öneminde dikkat çekerek, ''Dünya siyasetinde, uluslararası ilişkilerde artık sözü dinlenen bir Türkiye var'' dedi.

Körfez'deki savaşa da dikkat çeken Eski Bakan Varank, Körfez ülkeleri 40 bin, 50 bin dolarlık insansız hava araçlarını düşürmek için 1 milyon, 2 milyon dolarlık füzeler kullanmak zorunda kalıyor. Peki stoklar tükenince ne yapıyorlar, 'Bize füze verin' diye, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını çalıyorlar'' ifadelerini kullandı.

Eski Sanayi ve teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bartın Üniversitesi'nde Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen İhtisas Akademisi'nin gerçekleştirdiği ikinci derse konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, ihtisas kelimesinin anlamına vurgu yaptı. Rektör Akkaya, katılanları ve akademinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ise konuşmasında bağımsız ve güçlü Türkiye'nin önemini anlattı. Bağımsız ve güçlü bir Türkiye için en önemli görevin gençlere düştüğünü anlatan Varank, ''Türkiye zorlu bir coğrafyada kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kendi mücadelesini, kendi bağımsızlık mücadelesini vermeye çalışan tarihi anlamda çok önemli sorumlulukları olan bir ülke. Ve etrafımızdaki ateş çemberini düşündüğümüzde Türkiye'nin eğer o tarihi sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyorsak Türkiye'nin ötesinde bir Türkiye var diye düşünüyorsak bizim tabii ki siyasiler hasbelkader bu ülkeye hizmet etme şerefine layık olmuş büyüklerimiz olarak yapmamız gerekenler var ama asıl önemli sorumluluk emin olun siz değerli gençlerimizin omuzlarında, sizin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili atacağımız adımlarda'' diye konuştu

Savaşlar, tüm dünyayı etkiliyor

Eski Bakan Varank, ''İsrail ve ABD'nin İran saldırısının Türkiye de içerisinde olmak üzere tüm dünyayı etkilediğini belirterek, ''Dünya öyle bir hale geldi ki, artık coğrafyalar kendi aralarında yani iki ülke mücadele ettiğinde, bir savaş gerçekleştirdiğinde bu savaşın, sadece o iki coğrafyayı etkilemesi gibi bir husus söz konusu değil. Şu anda İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a haksız ve adaletsiz bir şekilde saldırmasının sonuçlarını sadece İran yaşamıyor. Sadece Körfez bölgesi yaşamıyor. Artık biz de bu savaştan etkileniyoruz'' ifadelerini kullandı

''Bu savaştan sonra enerji adımları farklı şekilde atılacak''

ABD ve İran saldırısının ardından dünyadaki enerji politikalarının de değişeceğini savunan Komisyon Başkanı Varank, ''Enerji krizi tüm dünyanın kapısını çalmış vaziyette. Dünyanın geleceğine etki edecek enerjiyle ilgili adımlar artık bu savaştan sonra farklı bir şekilde atılmaya başlayacak. Türkiye olarak, biz bütün bu krizlerin içerisinde kendi başımıza hareket etmek, kendi bağımsız politikalarımızı uygulamak, bizim çıkarımız neyi gerektiriyorsa, bizim vatandaşlarımızın rahatı, konforu, ihtiyacı, neyi gerektiriyorsa bunu yapabilmek istiyorsak, bağımsız ve güçlü bir Türkiye olmak mecburiyetindeyiz. Ve son yirmi beş yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizim yapmaya çalıştığımız, bizim vermeye çalıştığımız mücadele de bu. Biz Türkiye, 'kendi ayakları üzerinde durabilsin' istiyoruz. 'Kendi göbeğini kendisi kessin' istiyoruz. Eğer dünyada söz söylenecekse Türkiye bu sözü söylesin ve sözü dinlensin istiyoruz'' ifadelerine yer verdi.

''Artık sözü dinlenen bir Türkiye var''

Türkiye'nin 25 yılda, uluslararasın arenda sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini kaydeden Mustafa Varank, şöyle devam etti:

''İşte Sayın Cumhurbaşkanımız aslında yirmi beş yıldır bu mücadeleyi veriyor ve hamdolsun bugün geldiğimiz noktayı sizlerde takip ediyorsunuzdur. Dünya siyasetinde, uluslararası ilişkilerde artık sözü dinlenen bir Türkiye var. Dünyanın neresinde bir kriz varsa, dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa artık Türkiye kapısı çalınan bir ülke. Uluslararası arenada, gerek ara buluculukta gerek farklı alanlarda sözü dinlenen bir ülke. Aslında biz bu noktaya, o tam bağımsızlık mücadelesini vererek geldik. Kendi bağımsız politikalarımızı uygulayarak geldik. Kendi teknolojimizi inşa ederek geldik. Kendi sanayimizi inşa ederek geldik. Uluslararası arenada kendi ittifaklarımızı inşa ederek geldik. Ve emin olun bunu yapmak çok kolay değildi.''

''Belli kliklerin yaşadığı üniversiteleri gördük''

Üniversite okuduğu yıllarını da hatırlatan Varank, ''Şöyle bir toplantıyı, benim üniversite okuduğum dönemde, bir üniversitede gerçekleştirme imkanınız yoktu. Sadece belli zihniyetlere kapılar açılarak, müsaade edildiği zamanları yaşadık biz. Herkese kapıların açıldığı değil, her zihniyetin, her anlayışın sesini duyabildiği bir üniversite ortamı değil. Sadece belli kliklerin yaşadığı üniversiteleri biz gördük. Ama hamdolsun bugün geldiğimiz noktada işte tüm gençlerimiz kendini ifade etmek isterse bu üniversitelerde kendilerini rahatlıkla ifade edebiliyorlar'' dedi.

''Türk Devletleri Teşkilatı dünyada sese getirmeye başladı''

Gençlik döneminden de örnekler veren Eski Bakan Varank, ''Gençlik dönemlerimizde, milliyetçi, vatanına, milletine bağlı insanların aklında bir husus vardı. 'Acaba biz Türk Devletlerini bir araya getirebilir miyiz. Türk devletleri bir araya gelerek bir güç oluşturabilir mi' diye. Bugün bakıyorsunuz, Türk Devletleri Teşkilatı artık dünyada ses getirmeye başladı. Kendisi, bir ittifak olarak söylemini ortaya koyabiliyor, politikalarını ortaya koyabiliyor. Türk devletleri teşkilatı aslında dünyanın gündeminde olmayan, bizim de gayretimizle, mücadelemizle artık dünyada kurulmuş bir ittifak'' şeklinde konuştu.

''Savunma sanayide bağımlılık yüzde 80'lerden 20'lere düştü''

Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığının yüzde 80'lerden 20'lere düştüğü vurgulayan Varank, ''Biz iktidara geldiğimizde, Türkiye savunma sanayi ürünlerinde yüzde 80, dışa bağımlı bir ülkeydi. Bugün bu bağımlılık oranları çoğu kritik olmayan parçalarda yani dünyanın neresinde olursa olsun gidip, alıp bulabileceğiniz ürünler olmak üzere yüzde 20'lere düşmüş vaziyette. Kritik bütün parçalarda, komponentlerde artık kendi kendine yetebilen, kendi savunma sanayisi ürünlerini üretebilen, dışa bağımlı olmayan bir ülke var. Bugün Türkiye bu krizlerde, özellikle savaş ortamında kendisi ayakta kalabiliyorsa, kendisini korumakta başarılı olabiliyorsa, savunma sanayinde elde ettiğimiz o başarılar bu noktaya gelebiliyoruz'' dedi

''30 bin dolarlık İHA'lar için 1 milyon dolarlık füzeleri kullanmak zorunda kalıyorlar''

Varank, Körfez bölgesinde dışa bağımlı olan ülkelerin durumlarının bu gün net bir şekilde görülebildiğini kaydederek, 'Dışa bağımlı olsanız ne oluyor? Bugün Körfez'de izliyorsunuz değil mi? İran, 30 bin, 40 bin dolarlık insansız hava araçlarını körfez bölgesinde kullanıyor. Oradaki ülkeler o 40 bin, 50 bin dolarlık insansız hava araçlarını düşürmek için 1 milyon, 2 milyon dolarlık füzeler kullanmak zorunda kalıyor. Peki bu füzeleri kendileri mi üretiyor? Hayır kendileri üretmiyor. Onu da Amerika'dan almak mecburiyetindeler. Peki stoklar tükenince ne olacak? İşte haberlerde okuyorsunuz. 'Bizim stoklarımız tükendi. Bize füze verin' diye, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını çalıyorlar. Tam bağımsız olmanız için savunma sanayi bir unsur. Altyapınızda gerekli tedbirleri almış olmanız lazım. Eğer altyapınızda yapmazsanız, ne teknolojide başarılı olabilirsiniz, ne üretimde başarılı olabilirsiniz, ne sanayide başarılı olabilirsiniz'' ifadelerini kullandı

Doğalgazda Filyos gerçeği

Komisyon Başkanı Varank, bir asrı aşkın zamandır konuşulan Flyos Limanı projesi hayata geçirilerek, Karadeniz'deki gazın çıkarılabildiğini kaydetti. Filyos Limanı'nın Sakarya Gaz sahası için önemini anlatan Varank, şöyle konuştu:

''Bakınız Filyos Limanı aslında yüz yıldır konuşulan bir limandı. Bu Filyos Limanı, Osmanlı Cihan Devleti'nden beri acaba hayata geçirilse ne olur? Bu bölgeye ne katkısı olur? diye tartışmaların yapıldığı bir limandı. Filyos Limanı bizim iktidarımız tarafından hayata geçirildi. Ve o Filyos Limanı sayesinde. Sakarya Gaz Sahasını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Şu anda Türkiye'nin doğal gaz çıkardığı saha, işte o sahadaki bütün çalışmalar, o Filyos Limanı sayesinde hayata geçirildi. Biz o Filyos Limanını inşa etmeseydik, Sakarya gaz sahasından gazı, bugün itibariyle bile çıkaramazdık Neden biliyor musunuz? Çünkü orada çalışan gemilerin yanaşabileceği en yakın liman Trabzon'da. O gemiler Trabzon'dan bütün lojistiğini sağlamak zorunda kalacaktı. Biz Sakarya gaz sahasındaki çalışmaları yapamayacaktık. Bağımsızlığın temeli bütün bu alanlarda kendi kendine yetebilmekten, buralara yatırım yapabilmekten buralarda başarılı olabilmekten geçiyor. Oralarda başarılı olursanız, kendi siyasetinizi uygulayabiliyorsunuz.''

''Türkiye Yüzyılı demogoji değil''

Varank, bazı ülkelerin teknolojiyi dünyayı ve insanlığı mahvetmek için kullanıldığını ifade ederek, ''Türkiye yüzyılı ile sadece kendine yeten değil, bütün dünyadaki mazlum milletlerin, devletlerin adeta ağzının içine baktığı bizlerden beklediği hususları da yerine getirebiliriz. Çok farklı bir dünyayı, daha adil bir dünyayı inşa edebiliriz. Bunlar tabii demagojik söylemler olarak bazı kardeşlerimize gelebilir. Ama değerli kardeşlerim bu asla bir demagoji değil. Dünyanın geldiği noktanın hepimiz farkındayız. Birileri teknolojiyi geliştiriyorlar. Ama o teknolojiyi insanlığı mahvetmek için zulmetmek için kullanıyorlar. Ama biz de işte kendinize yatırım yaparak, kendimizi geliştirerek o teknolojiyi, o sanayiyi, o savunma sanayisini daha adil bir dünyayı inşa etmek için kullanabiliriz. Bunu yapmamızın önünde hiçbir engel yok'' diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Varank, programa katılanların sorularına da cevap verdi.