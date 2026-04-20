Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Samsun Türk Dünyası Çocuk Festivali, şehre bayram havası yaşatacak.

Dokuz farklı ülkeden toplam 113 katılımcının yer alacağı 2. Samsun Türk Dünyası Çocuk Festivali, çocukların dostluk köprüleri kurduğu ve 23 Nisan coşkusunun hep birlikte yaşanacağı anlamlı bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Festival programı, 21 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek festival yürüyüşü ile başlayacak. Saat 11.00'de başlayacak yürüyüşte çocuklar kortej halinde Çiftlik Caddesi üzerinden ilerleyerek Onur Anıtı'na ulaşacak. Birbirinden güzel görüntülere sahne olması beklenen yürüyüşün ardından Onur Anıtı önünde protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Daha sonra farklı ülkelerden gelen ekipler sahne alarak kendi kültürlerini yansıtan dans, müzik ve halk oyunları gösterilerini sunacak.

Festival heyecanı 22 Nisan Çarşamba günü şehrin farklı noktalarına taşınacak. Saat 11.00'de Meydan AVM'de Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkarya, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri gösterilerini sergileyecek. Aynı saatte Bafra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Kırgızistan, Azerbaycan, Kırım, Gagauz ekipleri ile Bafra Halk Oyunları Grubu sahne alacak. Çarşamba ilçesi Tarihi Çarşamba Köprüsü'nde ise Özbekistan, Kosova ve Çarşamba Halk Oyunları Grubu gösterilerini sunacak. Böylece festival coşkusu Samsun'un dört bir yanında hissedilecek.

Festivalin finali ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük bir coşku ile gerçekleştirilecek. Günün ilk programında saat 09.30'da Çocuk Meclisi toplanacak. Saat 11.00'de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenecek 23 Nisan Resmi Töreni'nde çeşitli sahne gösterileri, çocuk koroları ve halk oyunları ekipleri izleyicilerle buluşacak. Bayram sevinci gün boyu devam edecek. Resmi törenin ardından saat 16.00'da İstiklal Meydanı'nda gerçekleştirilecek 23 Nisan Çocuk Festivali, miniklere unutulmaz bir gün yaşatacak. Yüz boyama etkinlikleri, oyun parkurları, halk oyunları gösterileri, bilim atölyeleri ve birbirinden eğlenceli sürprizlerle çocuklar doyasıya eğlenecek.

'Çocuklarımızı ve ailelerimizi etkinliklerimize davet ediyorum'

Etkinlikler hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Samsun'umuz, çocuklarımızın neşeyle gülümsediği, dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendiği büyük ve anlamlı bir festivale ev sahipliği yapıyor. Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen çocuklarımızı aynı çatı altında buluşturacak bu özel festival, kültürel birlikteliğimizi pekiştirirken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna yaraşır şekilde kutlanacak. Şehrimizin dört bir yanında hissedilecek bu güzel buluşma sevginin, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerine sahne olacak. Tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi etkinliklerimize davet ediyorum' dedi.