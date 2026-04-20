Samsun'da iddia bayisinde 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili aranan şahıs, polis tarafından tüfek ve çelik yelekle yakalandı.

Olay, 7 Şubat 2026 tarihinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir iddia bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ö.K.B. (18), iş yeri sahibi M.C.P.'yi (36) sol dizinden tabancayla vurarak yaraladı. Olaydan sonra gözaltına alınan Ö.K.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen E.G., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 1 adet tüfek ve çelik yelekle yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulaması tamamlanan E.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.