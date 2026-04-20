Samsun'da komşular arasında çıkan tartışma tüfekli tehdide dönüştü. 72 yaşındaki şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Sıtmasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki O.G.'nin oğlu ile tartıştığı, bu sırada oğluna küfrettiği, komşusu M.U.'nun ise 'Evde eşim var, neden küfrediyorsun' diyerek tepki göstermesi üzerine aralarında çıkan tartışma büyüdü. Bunun ardından O.G. evden aldığı tüfekle havaya ateş etti. M.U., komşusu O.G.'nin kendisine yönelik av tüfeği ile ateş ederek tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

O.G., Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.