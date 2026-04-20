Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında U.C. (27) ve F.A. (26), sırtlarına aldıkları bıçak ve şiş darbeleriyle yaralanırken, Y.Ö. ise darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, A.K. (17) ve A.Ç.Ü.'yü (20) yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında olaya karıştıkları belirlenen T.S.B., B.M.H. ve H.R.S. de ekipler tarafından gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden A.K. Kavak Cezaevi'ne, diğer 4 kişi ise Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.