Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri geliştirdikleri yenilikçi projeyle Turkcell'in düzenlediği 'Yarının Teknoloji Liderleri Yarışması'nda 800 takım arasından finalist olmayı başardı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri Turkcell tarafından gençleri teknolojiye yönlendirmek ve potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen proje yarışmasına katıldı. 'Yarının Teknoloji Liderleri Yarışması'nda BARÜ'lü öğrenciler Oğuzhan Demirbaş, Mert Can Aydın ve Engin Tekşut önemli bir başarıya imza attı. Geliştirdikleri 'SecureNest' adlı projeleriyle BARÜ'lüler, 800 takım arasından finalist olmaya hak kazandı. Dijital güvenlik alanına katkı sağlamayı hedefleyen proje, özellikle oltalama (phishing) ve dolandırıcılık girişimlerini önlemeye odaklanarak kullanıcıların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik en kapsamlı proje yarışması olan 'Yarının Teknoloji Liderleri'nin finalinde projeler, alanında uzman isimlerden oluşan jüriye 8 Mayıs'ta sunulacak. Jüri üyeleri arasında Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, Bağımsız Mühendislik Danışmanı Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Tazi AI Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Zehra Çataltepe ile Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan yer alıyor.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, finalist olan öğrencileri tebrik ederek gençlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkı sunan çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.