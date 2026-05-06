Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların etkisiyle dereler taştı. Ev ve ahırlara su dolarken, vatandaşlar sel sularından korunmak için dere yataklarına torbalarla set kurdu. Köy muhtarı Lütfü Varol, 'Evlerimiz, ahırlarımız sular altında kaldı. Torbalardan kum doldurduk set yaptık ama mani olamıyoruz. Su fazla olduğu için engel olamıyoruz' dedi.

Varol, dere için yapılan duvarın tamanlanmasını talep etti.