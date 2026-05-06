Muş'un Hasköy ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, meydana gelen kaza sonrası alev aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hasköy-Mutki kara yolu üzerindeki Kaymakam Çeşmesi mevkiinde gerçekleşti. Muş'un Hasköy ilçesinden Bitlis'in Mutki ilçesine seyir halinde olan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Uçuruma yuvarlanmamak için aracı yol kenarındaki rampaya vurarak durduran sürücünün aracı kısa sürede alev aldı. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.