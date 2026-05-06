Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde motosikletin pikaba çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında sürücüsü belirlenemeyen 41 ARV 322 plakalı Honda marka motosiklet, F.B. idaresindeki 41 BBB 611 plakalı Toyota marka pikaba yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki A.D. ve M.S.Y. yola savrularak ağır yaralandı. Pikap ise köprü ayağına çarparak durabildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen A.D. ve M.S.Y.'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, 2 kişinin ağır yaralandığı kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin pikaba çarparak 2 kişinin yola savrulduğu, pikabın ise köprü ayağına çarparak durduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.